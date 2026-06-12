В Клину Московской области отремонтируют более 22 км региональных дорог

Еще 2,8 км покрытия ремонтируют на улице Владыкина в городе Высоковске, где расположены не только поликлиника, но и спортклубы, стадион и бассейн, а также парк и культурно-досуговый центр. Более 1 км покрытия обновят на двух участках региональной дороги Павельцево — Сметанино, которые проходят по деревне Сметанино. После ремонта комфортный проезд будет обеспечен не только к домам, но и в сторону деревни Павельцево, села Петровского и города Высоковска. На всех участках укрепят обочины и нанесут разметку, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд.