В Клину Московской области отремонтируют более 22 км региональных дорог

Пять участков региональных дорог общей протяженностью более 22 км обновят в городском округе Клин в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы проведут в ходе ремонтного сезона этого года, сообщили в Минтрансе Московской области.
«Поддерживаем в нормативном состоянии региональные дороги — более 22 км покрытия обновим на 5 участках региональной сети по нацпроекту, что позволит обеспечить комфортный проезд более 100 тысяч жителей и гостей Клина», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Так, специалисты Мосавтодора завершили ремонт на участке длиной 1,2 км дороги опорной сети региона Лотошино — Суворово — Клин между деревнями Тарасово и Тархово, где расположены церковь Вознесения Господня и кладбище. В настоящее время дорожники обновляют еще две региональные дороги. Одна из них — это трасса М-10 «Россия» — Зубово — МБК. Работы ведутся на отрезке протяженностью 17 км от Мемориала Великой Отечественной войны у СНТ Гермес до деревни Синьково.
Еще 2,8 км покрытия ремонтируют на улице Владыкина в городе Высоковске, где расположены не только поликлиника, но и спортклубы, стадион и бассейн, а также парк и культурно-досуговый центр. Более 1 км покрытия обновят на двух участках региональной дороги Павельцево — Сметанино, которые проходят по деревне Сметанино. После ремонта комфортный проезд будет обеспечен не только к домам, но и в сторону деревни Павельцево, села Петровского и города Высоковска. На всех участках укрепят обочины и нанесут разметку, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.