Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Негабаритный багаж при пересадке с поезда на автобусы в Крым не принимается

Компания «Гранд Сервис Экспресс» разъяснила правила провоза багажа для пассажиров поездов «Таврия», которые теперь следуют по укороченным маршрутам до Керчи. При пересадке с поездов на автобусы для пассажиров действуют стандартные нормы багажа — до 36 кг (плацкарт/купе), до 50 кг (СВ/Люкс), сумма измерений до 180 см.

Источник: Коммерсантъ

«Негабаритный багаж в автобусах не принимается. Крупных собак можно перевозить на задней площадке, на поводке и в наморднике; мелких — в переносках», — говорится в сообщении перевозчика.

Как сообщал «Ъ-Кубань», после атак беспилотников из соображений безопасности с 10 июня пассажирские поезда по Крыму следуют только в светлое время суток. Часть пассажирских составов курсирует до станции Керчь, откуда пассажиров забирают автобусы и развозят до пунктов назначения.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» отмечают, что для таких рейсов сформировано постоянное расписание автобусов. После прибытия в Керчь пассажиров на привокзальной площади ждут автобусы до Семи Колодезей, Владиславовки, Симферополя, Севастополя, Евпатории и ряда других населенных пунктов. Для пассажиров, у которых билет оформлен из Джанкоя: посадка в автобус возможна во Владиславовке или Симферополе.

«Посадка — на привокзальной площади или рядом со станцией. Автобусы на 50 мест — места есть для всех», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше