Негабаритный багаж при пересадке с поезда на автобусы в Крым не принимается

В компании «Гранд Сервис Экспресс» отмечают, что для таких рейсов сформировано постоянное расписание автобусов. После прибытия в Керчь пассажиров на привокзальной площади ждут автобусы до Семи Колодезей, Владиславовки, Симферополя, Севастополя, Евпатории и ряда других населенных пунктов. Для пассажиров, у которых билет оформлен из Джанкоя: посадка в автобус возможна во Владиславовке или Симферополе.