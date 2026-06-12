Путин назвал помощь молодежи найти себя задачей общества и государства.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
«Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях. И задача общества, государства — помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием, человек добивался бы выдающихся успехов. Таких, как наши сегодняшние награжденные, наши сегодняшние лауреаты», — сказал Путин в ходе церемонии.