Путин назвал помощь молодежи найти себя задачей общества и государства.

«Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях. И задача общества, государства — помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них, мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием, человек добивался бы выдающихся успехов. Таких, как наши сегодняшние награжденные, наши сегодняшние лауреаты», — сказал Путин в ходе церемонии.