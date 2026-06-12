В Волгограде выбрали новое место для памятника Невскому

— Подземные части домов, которые прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х годов, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, — рассказывал волгоградский краевед Роман Шкода. — Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.