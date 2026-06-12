Священник Береговой рассказал, что нужно сделать православным в День России

День России совпал в 2026 году с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение». Почитание этой православной святыни связано с подвигами русской армии.
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой призвал всех православных верующих помолиться в этот день о Родине.
«Это естественный духовный долг каждого христианина», — цитирует священника РИА Новости. Он также подчеркнул, что совпадение двух дат глубоко символично и является напоминаем о том, что подлинная победа приобретается в том числе, исполнением евангельских заповедей.