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Священник Береговой рассказал, что нужно сделать православным в День России

В 2026 году на эту дату также выпал праздник чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».

День России совпал в 2026 году с праздником чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение». Почитание этой православной святыни связано с подвигами русской армии.

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой призвал всех православных верующих помолиться в этот день о Родине.

«Это естественный духовный долг каждого христианина», — цитирует священника РИА Новости. Он также подчеркнул, что совпадение двух дат глубоко символично и является напоминаем о том, что подлинная победа приобретается в том числе, исполнением евангельских заповедей.