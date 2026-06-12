«Сказ о Земле Воронежской», выступление Аиды Гарифуллиной и книжная ярмарка

12 июня на Советской площади стартует книжная ярмарка Платоновского фестиваля искусств — одно из самых ожидаемых событий форума, которое каждый год собирает больше сотни издательств. В этом году там можно будет найти книги на любой вкус, в том числе редкие и коллекционные издания. На площади расположатся павильоны с современной прозой и поэзией, научно-популярными изданиями, фантастикой, альбомами художников, книгами по психологии, истории, философии, социологии, искусству. Кроме того, откроется детский шатер, в котором издательства устроят для юных читателей мастер-классы, игры и викторины.