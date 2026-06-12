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В Воронеже развернули стометровый триколор в честь Дня России

Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа в День России.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 12 июн — РИА Новости. Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России, его держали в руках несколько сотен гостей мероприятия, передаёт корреспондент РИА Новости.

Празднование Дня России началось с проведения хоровод единства. Больше сотни гостей праздника, которые были одеты в костюмы многих народов России, взялись за руки и водили хоровод на Адмиралтейской площади Воронежа.

После к празднику присоединились участники мотопробега.

Кульминацией мероприятия стало развёртывание стометрового российского триколора, который держали в руках несколько сотен гостей праздника. Это действие сопровождалось патриотическими песнями о России, в том числе известных хитов Олега Газманова и группы Любэ.