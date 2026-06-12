В Воронеже развернули стометровый триколор в честь Дня России

ВОРОНЕЖ, 12 июн — РИА Новости. Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади Воронежа во время празднования Дня России, его держали в руках несколько сотен гостей мероприятия, передаёт корреспондент РИА Новости.
Празднование Дня России началось с проведения хоровод единства. Больше сотни гостей праздника, которые были одеты в костюмы многих народов России, взялись за руки и водили хоровод на Адмиралтейской площади Воронежа.
После к празднику присоединились участники мотопробега.
Кульминацией мероприятия стало развёртывание стометрового российского триколора, который держали в руках несколько сотен гостей праздника. Это действие сопровождалось патриотическими песнями о России, в том числе известных хитов Олега Газманова и группы Любэ.