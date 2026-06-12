В Калининград привезли уникальную коллекцию геометрической абстракции

Более 150 произведений искусства начала XX — первой четверти XXI века представили на выставке «Точка и линия», которая открылась 12 июня, в День России, в калининградском филиале Третьяковской галереи. Она стала своеобразным мостом от единства с миром в произведениях классических живописцев к побегу от нестабильной современности и попыткам упорядочить хаос.
Уникальный проект продолжил серию масштабных выставок, созданных специально для самого западного региона страны. Он стал одним из главных событий нового культурного сезона. В Янтарный край привезли работы Каземира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Франциско Инфантэ. Однозначным украшением выставки стали «Солнце» Тимура Новикова и потрясающая инсталляция Романа Сакина «Точка вращения — это я», где автор позволяет человеку почувствовать себя центром вселенной в интерьере типовой квартиры.
Жителей и гостей региона ждет путешествие через шесть разделов рукотворно созданного мира геометрических форм, линий, оптических иллюзий и глубины цвета. Каждый из них раскрывает исторический путь абстракционизма как направления живописи.
Первая глава «Точки и линии» получила название «Между реальным и абстрактным». Это девиз, озвученный Сезанном в письме Эмилю Бернару. Его смысл заключается в том, что, освоив изображение базовых геометрических фигур, художник без труда сможет изобразить любое явление. Среди главных работ раздела — творчество первых русских сезаннистов, кубистов и кубофутуристов с их аналитическим отношением к натуре.
Дальше зритель погружается в супрематическую систему Казимира Малевича, которая перевернула с ног на голову художественный язык. Раздел «Круг, квадрат, треугольник» стал ее отражением.
Третья глава «Визуальные системы» демонстрирует тесную связь искусства с научными достижениями. Основоположником этого направления является Василий Кандинский, дело которого продолжили советские художники-нонконформисты. Их подходы варьируются от научного моделирования зрительного восприятия в «Сигнальной системе» Юрия Злотникова до анализа двоичных и троичных противопоставлений форм у Валерия Юрлова.
Четвертый раздел получил название «Линия, структура, ритм». В центре внимания, как не сложно догадаться, — линия, которая выступает универсальным инструментом формообразования. Это может быть энергетический вектор Любови Поповой или конструктивный элемент Александра Родченко.
Картина «Пустота» Наталии Гончаровой стала настоящим украшением выставки. Фото: Денис Гонтарь / РГ.
Тема пятого раздела «Пустота и бесконечность» стала философской и породила немало споров в художественном сообществе. Как изобразить то, чего нет? Ответ на этот вопрос пытались найти многие мастера. Проблема визуализации незримого находит радикальное решение в работе Наталии Гончаровой «Пустота» 1913 года, в то время как совершенно иной подход демонстрирует Франциско Инфантэ, у которого образ спирали становится метафорическим средством для представления бесконечности.
Завершает выставку «Концептуальная абстракция», которая дает зрителям передышку от философских размышлений и погружает их геометрическую иронию. Художники-постмодернисты Ростислав Лебедев, Людмила Константинова и Александра Галкина вовлекают геометрию в область повседневности, а Павел Пепперштейн опрокидывает историю искусства из настоящего в прошлое, нарочито иронично связывая абстракцию с национальными мотивами.
«Лучшая стратегия, которая позволит максимально комфортно погрузиться в мир абстракционизма, — это найти понятные и знакомые для себя образы. Лучше начинать с простых форм. Понять это направление живописи помогут различные текстовые материалы — например, те же письма Сезанна. В целом не нужно бояться современного искусства, ведь это то, что окружает нас с вами в повседневности», — рассказала в беседе с корреспондентом «РГ» куратор выставки, научный сотрудник сектора новейших течений Государственной Третьяковской галереи Катаринэ Булгадарова.
Знакомство с миром абстракционизма лучше начинать с простых и понятных форм, убеждены кураторы выставки. Фото: Денис Гонтарь / РГ.
По словам заместителя генерального директора музея по просветительской деятельности и работе с посетителями, директора калининградского филиала Камили Байдильдиной, Калининградская область открыта для путешествия в мир абстракционизма: «Мы готовы прежде всего потому, что наш регион молодой. Здесь живет много молодых людей, которым откликаются современные течения в искусстве. Выставка является невероятно полновесной, поскольку показывает путь столетнего развития русской абстракции, которая внесла весомый вклад в мировую культуру».
Погрузиться в завораживающий мир точек, линий и пространства можно будет вплоть до 28 марта 2027 года.