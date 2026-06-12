В Калининград привезли уникальную коллекцию геометрической абстракции

«Лучшая стратегия, которая позволит максимально комфортно погрузиться в мир абстракционизма, — это найти понятные и знакомые для себя образы. Лучше начинать с простых форм. Понять это направление живописи помогут различные текстовые материалы — например, те же письма Сезанна. В целом не нужно бояться современного искусства, ведь это то, что окружает нас с вами в повседневности», — рассказала в беседе с корреспондентом «РГ» куратор выставки, научный сотрудник сектора новейших течений Государственной Третьяковской галереи Катаринэ Булгадарова.