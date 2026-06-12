В Тверской области увеличат выпуск доступных лекарств

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по производству доступных лекарств на ПМЭФ-2026 подписали глава Тверской области Виталий Королев и председатель Совета директоров «Тверской фармацевтической компании» Владимир Чуев. Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В планах — модернизация производства, расширение объема выпуска и ассортимента продукции, в том числе за счет регистрации препаратов собственных разработок, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект позволит ввести более 30 новых рабочих мест, а ежегодный выпуск лекарств будет увеличен с 10 млн до 12−15 млн единиц.
Помимо этого, в рамках проекта прорабатывается возможность регистрации новых лекарственных препаратов наружного использования для облегчения боли при заболеваниях нервной системы, мышц и суставов, а также при травмах и отеках.
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения поддержки участников СВО и членов их семей по линии оказания медицинской помощи.
«Предприятие с советских времен снабжает наших потребителей самыми доступными лекарствами. В том числе это востребованные препараты у пенсионеров. Мы поддержим Тверскую фармацевтическую фабрику в том, чтобы она развивала свое производство, и будем всячески ей помогать», — подчеркнул Виталий Королев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.