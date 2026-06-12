Эксперты уверены, что найденная в тайге палка не принадлежит пропавшей семье Усольцевых

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина также сомневается, что палка принадлежит Усольцевым. По словам родственников, никто из семьи не пользовался палками для ходьбы — Сергей считал, что в походе руки должны быть свободными. Исиченко добавил, что с ними были маленький ребенок и собака, так что лишний предмет только мешал бы.