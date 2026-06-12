Эксперты уверены, что найденная в тайге палка не принадлежит пропавшей семье Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, пока не дали результата. Недавно в тайге нашли обломок палки для скандинавской ходьбы, но специалисты сомневаются, что эта вещь имеет отношение к исчезнувшим, пишет «КП — Красноярск».
Гид и опытный походник Алексей Исиченко, хорошо знающий местность, считает, что семья вряд ли могла выжить, если оставалась в тайге. По его мнению, они потерялись, не смогли выбраться и замерзли. Территория огромная, поэтому найти их очень сложно.
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина также сомневается, что палка принадлежит Усольцевым. По словам родственников, никто из семьи не пользовался палками для ходьбы — Сергей считал, что в походе руки должны быть свободными. Исиченко добавил, что с ними были маленький ребенок и собака, так что лишний предмет только мешал бы.
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