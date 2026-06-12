Родители устроили ажиотаж с поступлением в первый класс школы под Минском

Средняя школа № 2 в деревне Копище (это жилой комплекс Новая Боровая), известная как «Школа будущего» или «Школа талантов», испытала повышенное внимание родителей при приеме документов в первый класс, сообщает БелТА со ссылкой на главное управление по образованию Миноблисполкома.
Родители, в том числе и семьи, которые живут поблизости и непосредственно к этой школе не относятся, выстраивались в очередь еще накануне первого дня подачи документов, а это 12 июня. На место выезжали представители управления образования области, которые еще раз разъяснили правила приема.
Как отметили в облисполкоме, решение о количестве первых классов в этой школе будет принято до 15 августа. А с 17 по 28 августа будут рассмотрены заявления на свободные места в первые классы в порядке очередности подачи заявлений.
За средней школой № 2 в деревне Копище закреплены учащиеся, которые проживают в деревне Боровая, а также деревне Копище (ул. Авиационная, дома № 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63; ул. Александра Яковлева, ул. Амелии Эрхарт, ул. Братьев Райт, ул. Викентия Карповича, ул. Михаила Миля, ул. Николая Камова, ул. Николая Михайлашева, ул. Лопатина, ул. Пилотная, ул. Подгорная).
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