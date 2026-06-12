200 волгоградцев пробежали с флагами России по ЦПКиО в День страны

Дистанция составила один километр. Организаторы разделили бегунов на три возрастные категории: дети до 11 лет, подростки от 11 до 17 лет и взрослые старше 18 лет. В каждой группе разыграли по три дизайнерские медали среди мужчин и женщин. Таким образом, награды получили 18 победителей.