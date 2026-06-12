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Врач из Сербии нашла призвание и работу в Нижегородской области

Выпускница нижегородского вуза лечит детей в Кстовской больнице.

Источник: Комсомольская правда

Уроженка Сербии Исидора Табак после окончания медицинского университета решила связать свою жизнь и карьеру с Нижегородской областью. Сегодня она работает детским травматологом в Кстовской центральной районной больнице и оказывает помощь маленьким пациентам. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Будущий врач родилась в Сербии, однако значительную часть детства провела в Ботсване. Высшее медицинское образование она получила в Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде. Именно во время учебы девушка определилась с дальнейшим профессиональным путем.

После получения диплома Исидора решила остаться в России и начать карьеру в Нижегородской области. Сначала она работала на Бору, а затем продолжила трудиться в Кстовской ЦРБ, где сейчас занимает должность детского травматолога.

История молодого специалиста стала еще одним примером того, как нижегородские вузы помогают иностранным студентам не только получить востребованную профессию, но и найти свое место в регионе. Для Исидоры Табак Нижегородская область стала территорией новых возможностей, где соединились образование, любимая работа и новая страница жизни.

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