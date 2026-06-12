Эксперты: тепла в регионе не стоит ждать как минимум до середины следующей недели

В начале грядущей недели «рассчитывать на существенные погодные улучшения не приходится», утверждают метеорологи. Над Балтикой сохранится циклон, закачивающий неустойчивый и холодный воздух, так что в понедельник и вторник наиболее вероятны периодические кратковременные дожди/ливни, днем ~+15…+18°C, сохранится порывистый ветер. К середине недели (среда-четверг) циклон может ослабить свои позиции и воздушная масса прогреется до более комфортных ~+17…+20°C днем, ветер стихнет, вероятность осадков снизится, ночи при этом ожидаются весьма холодными (~+7…+12°C).