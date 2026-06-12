Эксперты: тепла в регионе не стоит ждать как минимум до середины следующей недели

Калининградскую область ожидают прохладные выходные с короткими ливнями. Регион останется без тепла как минимум до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В субботу утром прогнозируют +13…+15°C (по востоку и северу области к полудню до +16…+17°C), у побережья +12…+15°C, облачно с прояснениями и временами ожидаются кратковременные дожди/ливни (особенно на юге и западе области, включая Калининград). Днем до +15…+17°C (у побережья +13…+15°C), переменная облачность и местами кратковременные дожди/ливни (особенно в континентальной части области), возможны слабые грозы. Вечером похолодает до +12…+14°C.
В воскресенье по области +12…+15°C, облачно с прояснениями и временами ожидаются кратковременные дожди/ливни, местами возможны грозы (особенно в континентальной части региона). Вечером похолодает до +11…+13°C, облачно с прояснениями, продолжатся локальные кратковременные дожди/ливни.
В начале грядущей недели «рассчитывать на существенные погодные улучшения не приходится», утверждают метеорологи. Над Балтикой сохранится циклон, закачивающий неустойчивый и холодный воздух, так что в понедельник и вторник наиболее вероятны периодические кратковременные дожди/ливни, днем ~+15…+18°C, сохранится порывистый ветер. К середине недели (среда-четверг) циклон может ослабить свои позиции и воздушная масса прогреется до более комфортных ~+17…+20°C днем, ветер стихнет, вероятность осадков снизится, ночи при этом ожидаются весьма холодными (~+7…+12°C).
«Что же до летнего тепла, то лишь к концу следующей недели в долгосрочных модельных расчетах прослеживается установление гребня антициклона над центральной Европой, что может “забросить” нам порцию южного воздуха с потеплением до ~+20°C и выше», — отмечают эксперты, уточняя, что «это еще далекий сценарий», который может меняться.