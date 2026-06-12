В Кронштадте создадут полигон для беспилотных авиационных систем

Летно-испытательный полигон для дронов появится в Кронштадте в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Площадка станет частью инфраструктуры Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) на базе «Технопарка Санкт-Петербурга», рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.
Полигон оборудуют радиолокационными станциями, метеостанциями и системами связи. Сегодня резидентами НПЦ БАС являются 75 компаний из Санкт-Петербурга и регионов, а инфраструктуру центра составляют объекты инженерной и образовательной направленности.
По словам вице-губернатора Петербурга, в планах на текущий год — строительство двух посадочных площадок для БАС. Кроме того, Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем должен получить статус регионального оператора БАС, что даст городу на Неве дополнительные возможности для координации развития отрасли, подчеркнул Поляков.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.