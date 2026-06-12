Как иностранка Исидора Табак нашла свое призвание в нижегородской медицине

Представляем вам Исидору Табак — девушку, которая появилась на свет в Сербии, провела детские годы в знойной Ботсване, а диплом врача получила по окончании Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.
По данным региональной организации Профсоюза работников здравоохранения, на сегодняшний день Исидора успешно трудится в Кстовской центральной районной больнице в качестве детского травматолога.
До переезда в Кстово молодой специалист успела набраться профессионального опыта в медицинском учреждении города Бор.
Эту тенденцию можно расценить как устойчивый тренд, однако за ней кроется гораздо более глубокий смысл.
Несмотря на несхожие жизненные пути и культурные корни, всех этих врачей объединяет единая благородная миссия спасения человеческих жизней и искреннее желание помогать людям.
Выполняя свой долг с душой и заботой, иностранные специалисты постепенно обретают в лице России свой второй дом.