Фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Парке имени 1 Мая в День России

Фестиваль прошел в Парке имени 1 Мая. Абитуриенты могли познакомиться с образовательными программами нижегородских вузов и пообщаться с сотрудниками приемных комиссий. Для будущих студентов провели встречи и мастер-классы, которые помогли им ознакомиться с профессиями.