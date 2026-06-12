Фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Парке имени 1 Мая в День России

Региональный фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Нижнем Новгороде. На мероприятии побывал фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru.
Фестиваль прошел в Парке имени 1 Мая. Абитуриенты могли познакомиться с образовательными программами нижегородских вузов и пообщаться с сотрудниками приемных комиссий. Для будущих студентов провели встречи и мастер-классы, которые помогли им ознакомиться с профессиями.
Как это было, смотрите в фоторепортаже нашего фотокорреспондента Александра Воложанина.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, как в Нижегородской области укрепляют межнациональное единство.