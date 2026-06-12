Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Парке имени 1 Мая в День России

Для будущих студентов провели встречи и мастер-классы, которые помогли им ознакомиться с профессиями.

Источник: Нижегородская правда

Региональный фестиваль «Учись в Нижнем» прошел в Нижнем Новгороде. На мероприятии побывал фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru.

Фестиваль прошел в Парке имени 1 Мая. Абитуриенты могли познакомиться с образовательными программами нижегородских вузов и пообщаться с сотрудниками приемных комиссий. Для будущих студентов провели встречи и мастер-классы, которые помогли им ознакомиться с профессиями.

Как это было, смотрите в фоторепортаже нашего фотокорреспондента Александра Воложанина.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, как в Нижегородской области укрепляют межнациональное единство.