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Юрий Слюсарь поздравил жителей и гостей Ростовской области с Днём России

Перед началом торжества прошёл флешмоб «Россия объединяет».

В донской столице прошёл праздник, посвящённый Дню России. В нём приняли участие жители города, гости, представители национальных диаспор, духовенства и творческих коллективов, сообщается на сайте правительства региона.

Перед началом торжества у Областного дома народного творчества прошёл флешмоб «Россия объединяет»: участники развернули 50-метровый флаг РФ. Рядом установили стенд «За что я люблю Россию?». Посетители писали на нём, за что ценят страну: «за бескрайние просторы», «за позитивных людей», «за искусство», «за запах черной смородины». Губернатор Юрий Слюсарь оставил на стенде запись: «Дон — место силы!».

Выступая перед собравшимися, Юрий Слюсарь напомнил, что нынешний праздник проходит в объявленный президентом Год единства народов России.

«Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют и сегодня нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперёд», — сказал губернатор.

Он поблагодарил представителей диаспор и духовенства за сохранение межнационального мира в регионе. Глава Дона также назвал защитников и тружеников тыла настоящим щитом Родины.

С поздравлениями также выступили заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и Герой России, участник спецоперации Андрей Манухин. Завершился концерт исполнением увертюры к опере Михаила Глинки «Иван Сусанин».

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