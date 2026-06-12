Юрий Слюсарь поздравил жителей и гостей Ростовской области с Днём России

В донской столице прошёл праздник, посвящённый Дню России. В нём приняли участие жители города, гости, представители национальных диаспор, духовенства и творческих коллективов, сообщается на сайте правительства региона.
Перед началом торжества у Областного дома народного творчества прошёл флешмоб «Россия объединяет»: участники развернули 50-метровый флаг РФ. Рядом установили стенд «За что я люблю Россию?». Посетители писали на нём, за что ценят страну: «за бескрайние просторы», «за позитивных людей», «за искусство», «за запах черной смородины». Губернатор Юрий Слюсарь оставил на стенде запись: «Дон — место силы!».
Выступая перед собравшимися, Юрий Слюсарь напомнил, что нынешний праздник проходит в объявленный президентом Год единства народов России.
«Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют и сегодня нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперёд», — сказал губернатор.
Он поблагодарил представителей диаспор и духовенства за сохранение межнационального мира в регионе. Глава Дона также назвал защитников и тружеников тыла настоящим щитом Родины.
С поздравлениями также выступили заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и Герой России, участник спецоперации Андрей Манухин. Завершился концерт исполнением увертюры к опере Михаила Глинки «Иван Сусанин».