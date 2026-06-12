Юрий Слюсарь поздравил жителей и гостей Ростовской области с Днём России

«Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют и сегодня нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперёд», — сказал губернатор.