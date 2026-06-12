С начала весны в Люберцах обустроили 6 «народных троп»

«Если это совсем коротенькая пешеходная коммуникация, то подрядчик может сделать ее за несколько дней. Есть тропы по 100 и более метров, здесь работы могут идти от недели до десяти дней. Всего в округе в планах обустроить 43 “народные тропы”», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.