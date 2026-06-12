С начала весны в Люберцах обустроили 6 «народных троп»

Благоустройство «народных троп» продолжается в городском округе Люберцы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С начала весны завершено обустройство шести пешеходных маршрутов, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Так, в Дзержинском работы завершены по двум адресам: на улице Дзержинской от дома № 8 до дома № 10 и у дома № 18. Специалисты подготовили основание дорожек из песчано-гравийной подушки, установили бордюрный камень, уложили асфальтовое покрытие.
«Если это совсем коротенькая пешеходная коммуникация, то подрядчик может сделать ее за несколько дней. Есть тропы по 100 и более метров, здесь работы могут идти от недели до десяти дней. Всего в округе в планах обустроить 43 “народные тропы”», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.
Адресный перечень пешеходных дорожек сформирован на основании обращений жителей. Завершить обустройство всех объектов планируется до начала сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.