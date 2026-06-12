Безруков поблагодарил Булукову за работу на посту гендиректора МХАТ

Согласно обновленной информации в разделе «Люди театра» на официальном сайте МХАТ имени Горького, должность генерального директора театра заняла Лариса Вильясте. С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, а с 2018 года является директором фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля.