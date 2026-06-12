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Безруков поблагодарил Булукову за работу на посту гендиректора МХАТ

Безруков поблагодарил экс-гендиректора МХАТ Булукову за работу.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького Сергей Безруков поблагодарил бывшего генерального директора театра Елену Булукову за работу и сотрудничество после ее ухода с должности.

Ранее МХАТ имени Горького сообщил о назначении Ларисы Вильясте на пост генерального директора театра. На этой должности она сменила Елену Булукову, возглавлявшую театр с октября 2025 года.

«Хочу поблагодарить Елену Булукову за наше сотрудничество. Елена оказалась идеальным кризис-менеджером, удерживавшим в течение восьми месяцев доверенный ей театр в рабочем состоянии, насколько это было возможно», — написал Безруков в своем Telegram-канале.

По словам художественного руководителя, Булукова сыграла важную роль в обеспечении стабильной работы театра в переходный период.

«Она поддерживала нас на каждом этапе переходного периода, помогла принять дела максимально быстро. Отличный профессионал и просто хороший человек — в наше время дорогого стоит. Спасибо», — отметил Безруков.

Согласно обновленной информации в разделе «Люди театра» на официальном сайте МХАТ имени Горького, должность генерального директора театра заняла Лариса Вильясте. С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, а с 2018 года является директором фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля.