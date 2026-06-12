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В Перми на Аллее Доблести и Славы установили новые памятные звезды

Торжественная церемония состоялась в День города.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 12 июня состоялась торжественная церемония установки новых памятных плит и звезд. В День России и День города они пополнили Аллею Доблести и Славы на городской эспланаде.

Пермяки увековечили звездами имена — главного инженера Пермского моторостроительного завода, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дическула, а также Народного художника СССР, Почетного гражданина Перми и Пермской области Евгения Широкова. Памятные плиты появились в честь двух значимых юбилеев — 100-летия Пермского балета и 70-летия ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

«Это люди и события, которые связаны с развитием региона, его промышленной и культурной историей, и которые по праву остаются частью памяти Пермского края», — отметили в краевом правительстве.