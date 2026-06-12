Белгидромет предупредил о сильных ливнях в Минске и двух областях

Об оранжевом уровне опасности из-за сильных дождей в ночь с 12 на 13 июня предупредил Белгидромет. Ливни ожидаются во многих районах Минской и Витебской областей, а также в Минске.
13 июня в Беларуси не исключены грозы, сообщает сайт pogoda.by. Температура воздуха минимальная ночью от +8 до +14 градусов, по западу холоднее — от +5 до +7 градусов, максимальная днем составит от +14 градусов по северу до +23 градусов по югу Беларуси.
Кстати, родители устроили ажиотаж с поступлением в первый класс школы под Минском.
А молодожены из Гомеля отвели отдельную роль на свадьбе своей собаке, одев пса в «смокинг».