Белгидромет предупредил о сильных ливнях в Минске и двух областях

13 июня в Беларуси не исключены грозы, сообщает сайт pogoda.by. Температура воздуха минимальная ночью от +8 до +14 градусов, по западу холоднее — от +5 до +7 градусов, максимальная днем составит от +14 градусов по северу до +23 градусов по югу Беларуси.