В детских лагерях Дона запустили новый просветительский проект

Особое место в программе занимают интерактивные площадки, подготовленные Союзом машиностроителей России в Ростовской области. Они познакомят детей с достижениями регионального машиностроения и авиационной отрасли. В игровой форме школьники узнают о вертолетах, которые производятся на Дону, их назначении и роли в выполнении различных задач — от тушения пожаров и эвакуации людей до научно-исследовательских экспедиций. Для участников также подготовлены тематические викторины, мини-квесты и творческие занятия.