В детских лагерях Дона запустили новый просветительский проект

Новый просветительский проект «Пешком в родную историю» стартовал в ходе летней оздоровительной кампании в историческом парке «Россия — моя история» Ростова-на-Дону. Его участниками станут воспитанники пришкольных лагерей региона, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
За лето более пяти тысяч школьников смогут посетить музейный комплекс, а сотрудники парка проведут выездные мероприятия на площадках 20 детских лагерей в Азовском, Белокалитвинском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском и других районах.
«Для ребят подготовлена специальная программа с экскурсиями, мастер-классами и интерактивными занятиями. Юные участники познакомятся с экспозициями “Романовы”, “Рюриковичи” и “Народы Дона”, адаптированными для младшего школьного возраста, — отметила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова. — А выездной формат выставки позволит ребятам из отдаленных муниципалитетов узнать о ключевых событиях российской истории, народных традициях и культурном наследии Донского края».
Особое место в программе занимают интерактивные площадки, подготовленные Союзом машиностроителей России в Ростовской области. Они познакомят детей с достижениями регионального машиностроения и авиационной отрасли. В игровой форме школьники узнают о вертолетах, которые производятся на Дону, их назначении и роли в выполнении различных задач — от тушения пожаров и эвакуации людей до научно-исследовательских экспедиций. Для участников также подготовлены тематические викторины, мини-квесты и творческие занятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.