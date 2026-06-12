В калининградской Третьяковке открыли выставку об абстракции в русском искусстве

Название выставки отсылает к теоретическому труду Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости». Экспозиция рассказывает об эволюции абстракции. «Наша главная цель при создании выставки “Точка и линия” — показать, что всё движение, всё развитие — единый неразрывный процесс, и что современное искусство продолжает традиции русского авангарда. Выставка наполнена тонкими пересечениями и ритмами, которые помогают собрать это понимание в единую картину. Но самое главное, что двигало нами, — это вдохновение и любовь к искусству. Надеемся, это передастся и вам», — отметил куратор выставки Игорь Волков.