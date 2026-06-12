В калининградской Третьяковке открыли выставку об абстракции в русском искусстве

В филиале Третьяковской галереи в Калининграде открыли выставку «Точка и линия». Новая экспозиция посвящена исследованию геометрической абстракции в русском искусстве ХХ-ХХI веков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.
Выставка «Точка и линия» объединяет более 150 произведений живописи, скульптуры, графики, инсталляций и видео-арта из собрания Третьяковской галереи, а также частных коллекций. Здесь можно увидеть работы ключевых фигур русского авангарда и новейших течений: Василия Кандинского, Казимира Малевича, Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Александра Родченко и других. Часть произведений показывают публике впервые.
Сегодня мы представляем очень знаковый, масштабный проект «Точка и линия», в котором задействованы новые экспозиционные залы, ранее не открывавшиеся для публики. Пространство выставки огромно, мы используем самые современные дизайнерские, архитектурные и выставочные технологии. Это уровень абсолютно лучших европейских и мировых стандартов, и мы этим гордимся, — рассказала главный хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской гелереи Татьяна Городкова.
Название выставки отсылает к теоретическому труду Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости». Экспозиция рассказывает об эволюции абстракции. «Наша главная цель при создании выставки “Точка и линия” — показать, что всё движение, всё развитие — единый неразрывный процесс, и что современное искусство продолжает традиции русского авангарда. Выставка наполнена тонкими пересечениями и ритмами, которые помогают собрать это понимание в единую картину. Но самое главное, что двигало нами, — это вдохновение и любовь к искусству. Надеемся, это передастся и вам», — отметил куратор выставки Игорь Волков.
Выставка «Точка и линия» стала третьим масштабным проектом филиала Третьяковской галереи в Калининграде после «Пяти веков русского искусства» и «Великих учителей». Она продлится с 12 июня 2026 года до 28 марта 2027-го.
Фото предоставлены пресс-службой филиала Третьяковской галереи в Калининграде.