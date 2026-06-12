В Ростовской области проводят акцию «Российский триколор»

— Белый, синий, красный — цвета и их последовательность на российском флаге все знают с самого детства. Задача акции не просто вручить ленту в цветах российского триколора, а сформировать уважительное отношение к государственному флагу, символу, который объединяет нас вокруг общей истории, традиционных ценностей и общих перспектив, — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков.