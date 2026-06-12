Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проводят акцию «Российский триколор»

В честь Дня России на улицах и в парках жителям Дона раздают ленты с триколором.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область присоединилась ко всероссийской акции «Российский триколор», сообщают донские власти.

В День России на улицах, в парках и скверах, на общественных пространствах, около памятных мест и мемориалов раздают ленты с российским триколором.

— Белый, синий, красный — цвета и их последовательность на российском флаге все знают с самого детства. Задача акции не просто вручить ленту в цветах российского триколора, а сформировать уважительное отношение к государственному флагу, символу, который объединяет нас вокруг общей истории, традиционных ценностей и общих перспектив, — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков.

Добавим, акция «Российский триколор» — одно из основных мероприятий, посвященных Дню России. Она проводится во всех территориях области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.