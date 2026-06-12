На Дону продлили штормовое предупреждение до 14 июня

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС России по региону, до конца дня 12 июня, а также 13 и 14 июня в регионе ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 20−23 м/с.
Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность. Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, легкими постройками и вывесками. Также следует держаться подальше от витрин и оборванных проводов.
При перебоях с электричеством рекомендуется отключать бытовую технику. В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.
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