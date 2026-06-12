Александр Гусев наградил выдающихся жителей Воронежской области

Во время церемонии Александр Гусев и митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий вручили почетную награду «Горячее сердце» десятикласснице школы № 2 города Поворино Марии Сорокиной. Награда присуждается за неравнодушие и активную гражданскую позицию. В правительстве региона отметили, что Мария стала для одноклассников примером стойкости и оптимизма. Несмотря на онкологическое заболевание, она остается активисткой «Движения первых», участвует в работе школьного волонтерского отряда и неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.