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Александр Гусев наградил выдающихся жителей Воронежской области

В Воронеже губернатор Александр Гусев вручил государственные награды России и награды региона выдающимся жителям области, а также вручил первые паспорта юным жителям региона. Торжественные церемонии прошли 11 июня в облправительстве и были приурочены ко Дню России и Дню образования Воронежской области.

Источник: "Российская газета"

В Воронеже губернатор Александр Гусев вручил государственные награды России и награды региона выдающимся жителям области, а также вручил первые паспорта юным жителям региона. Торжественные церемонии прошли 11 июня в облправительстве и были приурочены ко Дню России и Дню образования Воронежской области.

Орденами, медалями и почетными званиями отметили более 30 человек. Среди награжденных — врачи, учителя, ученые, работники промышленных предприятий, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и общественники.

Глава региона подчеркнул, что церемония стала поводом отметить людей, чьи заслуги важны не только для профессиональных коллективов, но и для всей Воронежской области.

«Мы чествуем людей, чьи заслуги перед страной и Воронежской областью отмечены высокими наградами. Вручение этих знаков отличия — не формальная церемония, а важное событие для всего региона, очередной повод для нашей гордости своими земляками», — сказал Гусев.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал тем, кто помогает участникам СВО.

Во время церемонии Александр Гусев и митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий вручили почетную награду «Горячее сердце» десятикласснице школы № 2 города Поворино Марии Сорокиной. Награда присуждается за неравнодушие и активную гражданскую позицию. В правительстве региона отметили, что Мария стала для одноклассников примером стойкости и оптимизма. Несмотря на онкологическое заболевание, она остается активисткой «Движения первых», участвует в работе школьного волонтерского отряда и неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

В этот же день трем жителям региона присвоили почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области».

Кроме того, губернатор вручил первые паспорта 23 юным жителям региона. На церемонию были приглашены 14-летние школьники, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и волонтерской деятельности, победители и призеры региональных и федеральных конкурсов, а также участники «Движения первых».

Вместе с паспортами ребята получили памятные подарки — экземпляр Конституции РФ и книгу о достопримечательностях Воронежской области.

Обращаясь к школьникам, Гусев отметил, что получение паспорта накануне Дня России и Дня образования Воронежской области имеет особое значение. По его словам, паспорт гражданина России дает не только новые права, но и ответственность перед страной.

Губернатор пожелал юным жителям региона выбрать верный путь, реализовать свои способности и принести радость родителям и педагогам.