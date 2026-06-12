Александр Гусев наградил выдающихся жителей Воронежской области

В Воронеже губернатор Александр Гусев вручил государственные награды России и награды региона выдающимся жителям области, а также вручил первые паспорта юным жителям региона. Торжественные церемонии прошли 11 июня в облправительстве и были приурочены ко Дню России и Дню образования Воронежской области.
Орденами, медалями и почетными званиями отметили более 30 человек. Среди награжденных — врачи, учителя, ученые, работники промышленных предприятий, труженики сельского хозяйства, деятели культуры и общественники.
Глава региона подчеркнул, что церемония стала поводом отметить людей, чьи заслуги важны не только для профессиональных коллективов, но и для всей Воронежской области.
«Мы чествуем людей, чьи заслуги перед страной и Воронежской областью отмечены высокими наградами. Вручение этих знаков отличия — не формальная церемония, а важное событие для всего региона, очередной повод для нашей гордости своими земляками», — сказал Гусев.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал тем, кто помогает участникам СВО.
Во время церемонии Александр Гусев и митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий вручили почетную награду «Горячее сердце» десятикласснице школы № 2 города Поворино Марии Сорокиной. Награда присуждается за неравнодушие и активную гражданскую позицию. В правительстве региона отметили, что Мария стала для одноклассников примером стойкости и оптимизма. Несмотря на онкологическое заболевание, она остается активисткой «Движения первых», участвует в работе школьного волонтерского отряда и неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.
В этот же день трем жителям региона присвоили почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области».
Кроме того, губернатор вручил первые паспорта 23 юным жителям региона. На церемонию были приглашены 14-летние школьники, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и волонтерской деятельности, победители и призеры региональных и федеральных конкурсов, а также участники «Движения первых».
Вместе с паспортами ребята получили памятные подарки — экземпляр Конституции РФ и книгу о достопримечательностях Воронежской области.
Обращаясь к школьникам, Гусев отметил, что получение паспорта накануне Дня России и Дня образования Воронежской области имеет особое значение. По его словам, паспорт гражданина России дает не только новые права, но и ответственность перед страной.
Губернатор пожелал юным жителям региона выбрать верный путь, реализовать свои способности и принести радость родителям и педагогам.