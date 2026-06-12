Машинист «Уралкалия» получил награду от президента России Владимира Путина

Владимир Данилов трудится на производства на протяжении 39 лет. «Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, позволившие оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность», — уточнили в компании. Владимир Данилов отметил, что воспринимает награду, как признание труда всего коллектива горняков «Уралкалия».