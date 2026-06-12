В Орловской области весной высадили 92 тысячи деревьев

Итоги весенней лесокультурной кампании, реализация которой отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», подвели в Орловской области. На территории региона было высажено 92 тысячи саженцев, сообщили в областном управлении лесами.
«В рамках весенней кампании на площади 23 га были высажены сеянцы сосны, дуба и ели. Также в рамках акции “Сад памяти” в районах области было высажено 9 тысяч деревьев. В ходе реализации регионального проекта “Сохранение лесов” продолжается закупка техники для лесовосстановления и охраны лесов от пожаров», — отметил глава региона Андрей Клычков.
Лесовосстановление проведено на территории Ломецкого, Глазуновского, Дмитровского, Шаблыкинского и Новосильского лесничеств. Весь посадочный материал выращен в местных питомниках. Помимо создания новых лесных культур, проведено дополнение посадок прошлых лет. Осенью предстоит высадить оставшиеся сеянцы на площади 37 га и провести инвентаризацию уже созданных насаждений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.