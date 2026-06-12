Новые условия для заморозки переводов озвучили волгоградцам

Важно и то, что после перехода с точечного к автоматизированному контролю за переводами волгоградцы могут столкнуться с «заморозкой» операции на 48 часов. Такая мера коснется горожан, которые сменили сим-карту или данные на «Госуслугах» менее чем за двое суток до платежа. Систему также смутят вход в мобильный банк через нетипичное ПО и перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с дальнейшей отправкой денег третьему лицу.