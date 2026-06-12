В Перми прошла церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы

«Уже по традиции в День России мы вручаем государственные награды нашим землякам. В этом году среди награждённых — люди самых разных профессий и призваний: военнослужащие, промышленники, аграрии, строители, энергетики, учителя, врачи, деятели науки, культуры и спорта. Каждая награда — это признание их заслуг перед народом и государством. Гордимся», — написал после награждения глава Прикамья.