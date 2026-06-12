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В Перми прошла церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы

В центре города появились четыре новые памятные плиты.

Церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы прошла в Перми, передаёт корреспондент perm.aif.ru с места событий.

Памятные плиты установили в честь главного инженера Пермского моторостроительного завода, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дическула и народного художника СССР, почётного гражданина Пермской области и города Перми Евгения Широкова.

Кроме того, новые плиты были размещены в честь двух больших юбилеев — 100-летия пермского балета и 70-летия Пермской научно-производственной приборостроительной компании.

На открытии выступил оркестр, а также состоялась церемония награждения выдающихся жителей региона. Государственные награды вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Уже по традиции в День России мы вручаем государственные награды нашим землякам. В этом году среди награждённых — люди самых разных профессий и призваний: военнослужащие, промышленники, аграрии, строители, энергетики, учителя, врачи, деятели науки, культуры и спорта. Каждая награда — это признание их заслуг перед народом и государством. Гордимся», — написал после награждения глава Прикамья.