Москалькова рассказала о получении госпремии в области правозащиты

«С момента начала специальной военной операции институт был по особому востребован, и наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей: курских жителей, российских моряков и многих других. Потому что самое главное — это человек. И вы своим примером борьбы за национальное достоинство, за честь человека ведете нас к этой цели», — подчеркнула она.