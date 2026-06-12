Москалькова рассказала о получении госпремии в области правозащиты

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина, экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что врученная ей государственная премия в области правозащитной деятельности — это заслуга всех региональных омбудсменов и всего правозащитного сообщества России.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий, торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Глава государства вручил Москальковой государственную премию в области правозащитной деятельности.
«Разрешите поблагодарить за эту высокую награду. Оцениваю ее как высокую заслугу всех уполномоченных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, нашего аппарата уполномоченного по правам человека и, конечно, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти», — сказала Москалькова после получения награды.
Она рассказала, что еще в 16 лет дала себе слово стать юристом и бороться за правду, и это сбылось. Экс-омбудсмен отметила, что отстаивать справедливость ее учили родители, которые были участниками Великой Отечественной войны.
«С момента начала специальной военной операции институт был по особому востребован, и наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей: курских жителей, российских моряков и многих других. Потому что самое главное — это человек. И вы своим примером борьбы за национальное достоинство, за честь человека ведете нас к этой цели», — подчеркнула она.
Москалькова особо отметила, что России, в отличие от зарубежной правозащитной модели, удалось укрепить и развить свою правозащитную школу.
«Разрешите поздравить вас и всех с великим праздником нашей Родины и пожелать нам всем победы», — добавила экс-уполномоченный.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.