На Дону мужчину приговорили к 17 годам за преступления половой неприкосновенности

Судом установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2025 года обвиняемый на территории Ростовской и Курской областей неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних потерпевших, которым не исполнилось 14 лет. Отмечается, что при совершении преступлений он использовал беспомощное состояние одной из жертв.