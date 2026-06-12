Красноярцев просят не верить мифам о «Пушкинской карте»

Так, многие уверены, что пользоваться «Пушкинской картой» можно до конца календарного года, даже если её владельцу уже исполнилось 23 года. Однако это не так: карта действует только до дня рождения. При этом билеты, купленные заранее, остаются действительными и после прекращения действия карты.