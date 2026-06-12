Красноярцев просят не верить мифам о «Пушкинской карте»

Несмотря на то что программа «Пушкинская карта» действует уже несколько лет, вокруг неё до сих пор существует немало заблуждений. Некоторые из них касаются правил использования карты, другие — интересов самих участников программы.
Так, многие уверены, что пользоваться «Пушкинской картой» можно до конца календарного года, даже если её владельцу уже исполнилось 23 года. Однако это не так: карта действует только до дня рождения. При этом билеты, купленные заранее, остаются действительными и после прекращения действия карты.
Ещё одно распространённое заблуждение связано с возвратом билетов. Некоторые считают, что деньги за билет, приобретённый по «Пушкинской карте», вернуть нельзя. На самом деле при оформлении возврата средства автоматически поступают обратно на баланс карты.
Также не подтверждается представление о том, что молодёжь редко использует карту для походов в кино. Напротив, опыт участников программы из Красноярского края показывает, что киносеансы остаются одним из самых востребованных направлений среди пользователей.
Эти и другие факты о программе собраны в мультимедийном проекте «Пушка в кармане: опыт Красноярска», посвящённом использованию «Пушкинской карты» в регионе.
Проект реализовала студентка Сибирского федерального университета Анастасия Томенчук при поддержке проектного офиса программы «Пушкинская карта» Красноярского края.
Напомним, с 1 января 2025 года программа «Пушкинская карта» вошла в состав национального проекта «Семья». Его цель — поддержка семей с детьми, укрепление традиционных семейных ценностей и создание условий для повышения качества жизни российских семей.
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