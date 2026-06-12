Заслуженный деятель искусств России Шаганов получил награду в Нижегородской области

Заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов получил награду в Нижегородской области.
В преддверии Дня России он выступил с концертной программой на V Всероссийском фестивале авторской песни, хорошей музыки и семейного отдыха «Дзержинское лето — 2026», который вновь открыл свои двери для музыкантов, поэтов, бардов и поклонников авторской песни.
Как сообщают организаторы, фестиваль проводится ежегодно в преддверии Дня России. Мероприятие направлено на сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, воспитание патриотизма и уважения к защитникам Родины, приобщение широкой аудитории к отечественной культуре и искусству, укрепление межрегиональных творческих связей.
Фестиваль открыла виртуозным выступлением Тамара Сидорова — уникальная шоу-скрипачка, которая специально приехала для участия в мероприятии из Германии.
Гимн фестиваля и свои авторские песни исполнила Анна Копейкина — автор-исполнитель, лауреат фестивалей и конкурсов, инициатор и главный вдохновитель фестиваля.
Музыкальные композиции собственного сочинения представил поклонникам авторской музыки Олег Пикунов — ведущий программы «День за днем» телекомпании «Волга», директор регионального Координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. В своем обращении к зрителям он подчеркнул, как важен вклад каждого в противодействие распространению террористических и экстремистских проявлений и что хорошая музыка способна стать надежным щитом для отражения любой деструктивной идеологии.
Сотрудник аппарата антитеррористической комиссии в Нижегородской области, заведующий сектором координации и информационного сопровождения антитеррористической деятельности отдела АТК министерства региональной безопасности Нижегородской области.
Наталья Большакова поздравила организаторов, участников и гостей фестиваля и представила региональный антитеррористический телепроект «Герои нашего времени», посвященный ветеранам и участникам контртеррористических операций, локальных войн, специальной военной операции и волонтерам, оказывающим помощь фронту. Проект реализуется аппаратом антитеррористической комиссии в Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности Нижегородской области при поддержке телеканала «Волга» с декабря 2022 года. Всего на региональном телевидении вышло в эфир 38 телепрограмм. (16+).
Большакова вручила благодарственные письма аппарата антитеррористической комиссии в Нижегородской области за вклад в сохранение и укрепление традиционных российский духовно-нравственных ценностей, развитие и продвижение патриотической песни Александру Шаганову, Анне Копейкиной. За большой личный вклад в работу по противодействию идеологии терроризма благодарственным письмом аппарата АТК награжден Олег Пикунов.
Самым ярким и запоминающимся событием стало выступление почетного гостя мероприятия Александра Шаганова — легендарного поэта-песенника, произведения стали народными шлягерами и эстрадной классикой.
Фестиваль «Дзержинское лето» продлится до 14 июня. (16+).