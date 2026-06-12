Заслуженный деятель искусств России Шаганов получил награду в Нижегородской области

Наталья Большакова поздравила организаторов, участников и гостей фестиваля и представила региональный антитеррористический телепроект «Герои нашего времени», посвященный ветеранам и участникам контртеррористических операций, локальных войн, специальной военной операции и волонтерам, оказывающим помощь фронту. Проект реализуется аппаратом антитеррористической комиссии в Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности Нижегородской области при поддержке телеканала «Волга» с декабря 2022 года. Всего на региональном телевидении вышло в эфир 38 телепрограмм. (16+).