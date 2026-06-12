Калининградцы пожаловались на недоступность билетов на «Ростех Арену» ко Дню города

«В первый день объявления регистрации на бесплатное посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, была выставлена большая партия билетов, которые очень быстро разобрали. В первый день организаторы выставили не все возможные билеты, поэтому постепенно билеты еще будут добавлять. Необходимо следить за обновлениями и официальной информацией», — добавили в ведомстве.