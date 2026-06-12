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На вершину Северной Демерджи в Крыму водрузили флаг России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Государственный флаг России водрузили на вершину горы Северная Демерджи в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Крыма.

«Спасатели “КРЫМ-СПАС” преодолели на автомобилях высокой проходимости около четырех километров по бездорожью, а далее в пешем порядке поднялись на вершину Демерджи-яйлы — гору Северная Демерджи, где установили на триангуляторе флаг Российской Федерации», — сказали в министерстве.

Восхождение на вершину приурочено ко Дню России.

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