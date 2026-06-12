На вершину Северной Демерджи в Крыму водрузили флаг России

«Спасатели “КРЫМ-СПАС” преодолели на автомобилях высокой проходимости около четырех километров по бездорожью, а далее в пешем порядке поднялись на вершину Демерджи-яйлы — гору Северная Демерджи, где установили на триангуляторе флаг Российской Федерации», — сказали в министерстве.
Восхождение на вершину приурочено ко Дню России.
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