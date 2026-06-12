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Путин неформально пообщался с Героями Труда и лауреатами госпремий

Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами госпремий за бокалом шампанского.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского в Кремле.

Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Президент традиционно поднял бокал шампанского вместе с награжденными, а также пообщался с ними.