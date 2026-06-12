Маршруты автобусов изменятся из-за концерта «Руки вверх!» 13 июня

С 14.00 до конца дня 13 июня временно ограничат движение. По Волжской набережной ограничения затронут участок от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. На улице Совнаркомовской нельзя будет проехать на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской. По улице Бетанкура ограничения распространяются на участок от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной.