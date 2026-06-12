Маршруты автобусов изменятся из-за концерта «Руки вверх!» 13 июня

В Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение около стадиона «Совкомбанк Арена» 13 июня. Также изменится работа нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает ЦРТС.
С 14.00 до конца дня 13 июня временно ограничат движение. По Волжской набережной ограничения затронут участок от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской. На улице Совнаркомовской нельзя будет проехать на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской. По улице Бетанкура ограничения распространяются на участок от Волжской набережной до улицы Самаркандской и от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной.
Причина перекрытий — в этот день будет проходить концерт группы «Руки вверх!» (12+).
В связи с этим автобусы маршрутов 7, 18, 24, 74, 160 в направлении Канавинского моста проследуют по улицам Должанской и Керченской. В обратном направлении — без изменений.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что работа нижегородского метро продлится из-за концерта «Руки вверх!».