В Зеленоградске орудует маньяк-дендрофоб

Безобразия происходят на территории микрорайона улиц Тургенева — Прохоренко, где общественный деятель, совместно с жителями микрорайона и соседним предприятием высадили 60 вишен, черешен, абрикосов, персиков. Несколько из них, стоявших вдоль пешеходной дорожки, и срезал вооруженный секатором вандал, который орудует по ночам.