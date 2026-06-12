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В Зеленоградске орудует маньяк-дендрофоб

Жертвами безжалостного вандала стали уже несколько деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Тревожные известия поступают из курортного городка. Местный информресурс «Зеленоградск подслушано» сообщает о неустановленном пока ненавистнике деревьев, жертвами которого стали уже минимум пять зеленых насаждений возрастом от пяти лет.

Безобразия происходят на территории микрорайона улиц Тургенева — Прохоренко, где общественный деятель, совместно с жителями микрорайона и соседним предприятием высадили 60 вишен, черешен, абрикосов, персиков. Несколько из них, стоявших вдоль пешеходной дорожки, и срезал вооруженный секатором вандал, который орудует по ночам.

Как бороться с маньяком, пока никто толком не представляет.