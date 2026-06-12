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Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Звание Героя Чеченской Республики присвоили секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову. Соответствующую медаль ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент ТАСС.

Источник: RKadyrov_95 / Telegram

Как отметил председатель правительства региона Магомед Даудов, звание присвоено указом главы региона за выдающиеся заслуги Адама Кадырова перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку СВО, и в связи с Днем России.

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», — отметил Даудов.

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