Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил незаурядность и силу лауреатов государственных премий и Героев Труда.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
«Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни», — сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он отметил вклад врачей-нейрохирургов Николая Коновалова, Владимира Крылова и Дмитрия Усачева в современную школу отечественной нейрохирургии, востребованность опыта клинической больницы святителя Алексия по уходу за тяжелобольными и роль одного из госпиталей, организованных медучреждением, в преодолении гуманитарной катастрофы разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Главврач больницы Алексей Заров — подвижник, преданный своему делу, подчеркнул Путин.
Глава государства рассказал о труде ученых Олега Жданеева, Игоря Ковшова и Елены Корса-Вавиловой, под руководством которых был создан первый в России комплекс для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта.
Путин указал также на роль Александра Баталина, под началом которого симферопольский завод «Фиолент» выпускает востребованную продукцию гражданского и двойного назначения, для гособоронзаказа, начальника лаборатории Института химического машиностроения Леонида Бобе в создании надежных систем жизнеобеспечения пилотируемых космических аппаратов, которые используют на Международной космической станции.
Машинист «Уралкалия» Владимир Данилов, гендиректор сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко, гендиректор «Мотостроя-11» Николай Руссу и токарь «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов тоже получили высокую награду Героя Труда из рук президента. Он выделил значимый опыт награжденных, вклад в развитие предприятий и сфер, в которых они трудятся, и участие в воспитании новых поколений достойных работников.