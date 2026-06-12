Путин отметил незаурядность лауреатов госпремий и Героев Труда

Машинист «Уралкалия» Владимир Данилов, гендиректор сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко, гендиректор «Мотостроя-11» Николай Руссу и токарь «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов тоже получили высокую награду Героя Труда из рук президента. Он выделил значимый опыт награжденных, вклад в развитие предприятий и сфер, в которых они трудятся, и участие в воспитании новых поколений достойных работников.