Москалькова рассказала, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Каждому гражданину России необходимо прочитать Конституцию РФ, отметила в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
«Одну книгу, которую нужно прочитать всем от мала до велика, она называется “Конституция”, глава вторая “Права и свободы человека и гражданина”. Но, конечно, если человек хочет профессионально и глубоко заняться защитой своих прав и просто быть высокообразованным человеком, защищенным, — это комментарии к кодексам, конечно, это книги профессионалов, которые пишут по правам человека», — сказала она.
Кроме того, экс-омбудсмен отметила, что лучший в жизни учебник — это классическая литература, в ней в прекрасных формах дается понимание прав и свобод человека, справедливости, милосердия, гуманизма.
«Читайте Достоевского “Преступление и наказание”, читайте Толстого “Война и мир” — там все сказано о жизни, о правах, о человеке, о будущем», — подчеркнула Москалькова.