Станислав Лебедев из Карабаша в День России получил знак «Горячее сердце» за спасение тонущего друга

В День России двадцать южноуральских школьников получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Вместе с губернатором Алексеем Текслером в мероприятии участвовал начальник Главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев.