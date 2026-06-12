В историческом центре Петербурга открылся фестиваль цветов в День России

На сцене недалеко от входа в Петропавловку проходит шоу флористов из Петербурга, Москвы, Казани, Мурома, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Барнаула, а также из Якутии. Они представляют не только букеты, но и цветочные костюмы, головные уборы и зонты, а также различные арт-объекты из цветов.