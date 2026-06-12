Минэкономики сказало, что изменится в краткосрочной аренде дач в Беларуси

Действительно, предполагается, что при сдаче в аренду владельцами участков или дач нельзя будет предоставлять или привлекать услуги по организации отдыха, проведению праздников (в том числе свадеб, юбилеев и т.д.). Это касается также услуг бань и саун на дачах. Нововведение призвано защитить покой дачников, которые приезжают отдохнуть, а рядом регулярно устраиваются шумные мероприятия.