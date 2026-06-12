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Минэкономики сказало, что изменится в краткосрочной аренде дач в Беларуси

Минэкономики сказало, что сдавать дачи посуточно все же будет возможно.

Источник: Комсомольская правда

Министерство экономики Беларуси развеяло мифы по поводу предполагаемых в ближайшем будущем изменений в жизни садоводческих товариществ (подробнее о них здесь), в частности о сдаче дач и участков в аренду.

Действительно, предполагается, что при сдаче в аренду владельцами участков или дач нельзя будет предоставлять или привлекать услуги по организации отдыха, проведению праздников (в том числе свадеб, юбилеев и т.д.). Это касается также услуг бань и саун на дачах. Нововведение призвано защитить покой дачников, которые приезжают отдохнуть, а рядом регулярно устраиваются шумные мероприятия.

Но сдавать дачи в кратковременную аренду, в том числе и посуточно, можно, отметили в Минэкономике.

Кстати, обсуждение изменений в проект указа президента «О совершенствовании деятельности садоводческих товариществ» продлится до 18 июня, так что высказаться еще есть время.

Кстати, Белгидромет предупредил о сильных ливнях в Минске и двух областях.

А еще родители устроили ажиотаж с поступлением в первый класс школы под Минском.

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