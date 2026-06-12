Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем России

— Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Праздник проходит в объявленный президентом России Год единства народов России. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперед, — подчеркнул Юрий Слюсарь.