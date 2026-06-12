Главный архитектор Калининграда высказался о будущем территории на месте Дома Советов

В июле прошлого года областные власти пообещали представить концепцию «Парка Россия» на месте Дома Советов в 2026-м. В частности, на этой территории планируется построить филиал Национального центра «Россия». «Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, а также предполагается создание ландшафтного парка “Россия” площадью 10 гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщала в марте 2026 года пресс-служба областного правительства.