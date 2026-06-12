Главный архитектор Калининграда высказался о будущем территории на месте Дома Советов

Прежде чем приступать к «освоению» территории на месте снесенного Дома Советов, необходимо продумать ее будущее наполнение. Такое мнение высказал информагентству «Балтик Плюс» главный архитектор города Андрей Анисимов.
«Теперь это вопрос политический», — высказался архитектор по поводу обсуждения будущего территории Дома Советов в Калининграде. И напомнил, что из «ста проектов», которые предлагались до этого, ни один не был полностью поддержан.
«Нужно чётко понимать, что могло бы здесь появиться. Обязательно предусмотреть какую-то коммерцию, разместить структуры, органы власти, возможно, МФЦ», — добавил Анисимов, отметив, что с учётом находящегося поблизости Дворца бракосочетаний можно, в частности, подумать о площадке для молодожёнов.
В июле прошлого года областные власти пообещали представить концепцию «Парка Россия» на месте Дома Советов в 2026-м. В частности, на этой территории планируется построить филиал Национального центра «Россия». «Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, а также предполагается создание ландшафтного парка “Россия” площадью 10 гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщала в марте 2026 года пресс-служба областного правительства.
В мае Калининградские архитекторы раскритиковали проект освоения Центральной площади. В частности, они выразили категорическое несогласие «с непрозрачностью процесса и отсутствием открытого обсуждения». В июне власти заявили, что не рассматривают альтернативные площадки для размещения национального центра «Россия».
Отсутствие стратегии: почему архитекторы раскритиковали подход к застройке центра города.