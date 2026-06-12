Гендиректор волгоградского предприятия пригласил Путина в гости

«Спасибо за поддержку области и губернатора. Мы вас не подведем. Все поставленные вами задачи будут выполнены. Жители нашей героически легендарной сталинградской земли просили вам передать, Владимир Владимирович, слова поддержки, и с удовольствием ждем вас всегда в гости», — сказал Колесниченко на церемонии награждения.