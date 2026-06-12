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Гендиректор волгоградского предприятия пригласил Путина в гости

Гендиректор волгоградского предприятия «Донское» пригласил Путина в гости.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Гендиректор сельскохозяйственного предприятия «Донское» из Волгоградской области Александр Колесниченко передал президенту России Владимиру Путину слова поддержки от жителей региона и пригласил в гости.

Глава государства вручил в пятницу Колесниченко медаль «Герой Труда».

«Спасибо за поддержку области и губернатора. Мы вас не подведем. Все поставленные вами задачи будут выполнены. Жители нашей героически легендарной сталинградской земли просили вам передать, Владимир Владимирович, слова поддержки, и с удовольствием ждем вас всегда в гости», — сказал Колесниченко на церемонии награждения.

Также Колесниченко поблагодарил Путина за высокую оценку труда коллектива предприятия.

Президент РФ в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.