Билеты на юбилейный концерт в Калининграде размели за считанные часы

Билеты на посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, разобрали в первый же день после объявления регистрации.
Однако в региональном министерстве культуры и туризма успокаивают: организаторы выставили еще не все возможные билеты, поэтому постепенно их (билеты) еще будут добавлять. Следите за обновлениями и официальной информацией!
— Билеты на концерты на стадионе с 3 по 5 июля — бесплатные, — напоминают в правительственной пресс-службе. — Также концертная программа и семейные активности будут проходить на территории рядом со стадионом.
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