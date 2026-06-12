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Билеты на юбилейный концерт в Калининграде размели за считанные часы

Организаторы заверили, что у желающих еще будет возможность попасть на шоу.

Источник: Комсомольская правда

Билеты на посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, разобрали в первый же день после объявления регистрации.

Однако в региональном министерстве культуры и туризма успокаивают: организаторы выставили еще не все возможные билеты, поэтому постепенно их (билеты) еще будут добавлять. Следите за обновлениями и официальной информацией!

— Билеты на концерты на стадионе с 3 по 5 июля — бесплатные, — напоминают в правительственной пресс-службе. — Также концертная программа и семейные активности будут проходить на территории рядом со стадионом.

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